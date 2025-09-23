В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заключительное заседание по уголовному делу бывшего сотрудника Государственного таможенного комитета Афсара Мирзалиева и его сообщника Сафара Сафарова, обвиняемых в попытке незаконного ввоза в страну 41 золотого слитка.

Согласно приговору суда, оба подсудимых получили по пять лет лишения свободы.

Напомним, что расследование дела вело Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. В ходе следствия оба обвиняемых находились под арестом. Афсар Мирзалиев ранее работал в Управлении по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета.