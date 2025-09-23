Известный индийский блогер Акшай Вашишт, автор YouTube-канала о паранормальных явлениях с аудиторией более 570 тысяч подписчиков, был арестован в Нью-Дели. Как сообщает Oddity Central, его обвиняют в распространении ложной информации и разжигании паники.

Поводом для задержания стало видео под названием «Аэропорт Гоа, охваченный злобными призраками», где блогер утверждал, что новый международный аэропорт Манохар построен на месте крематория и является очагом паранормальной активности.

По версии полиции, ролик содержал «ложные, злонамеренные и суеверные утверждения», направленные на привлечение внимания и увеличение аудитории. В видео Вашишт рассказывал о сотрудниках аэропорта, которые якобы сталкиваются с привидениями, и о пилотах, отказывающихся летать ночью из-за «женщины в красном сари» на взлетно-посадочной полосе.

Правоохранители также обвиняют блогера в фабрикации свидетельств для придания истории правдоподобности.

Сам Вашишт в ответ заявил в соцсетях, что считает арест «необоснованным» и «незаконным», а также назвал произошедшее преследованием со стороны полиции.

