Иран и Россия в ближайшие дни подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

«Россия построит восемь новых энергоблоков, четыре из которых будут в Бушере», — отметил он. Подготовка площадок уже завершена, с подписанием соглашения начнутся проектирование и строительные работы.

Строительство АЭС в Бушере началось в 1975 году, первый энергоблок введён в эксплуатацию в 2011 году. Второй и третий блоки строятся с 2016 и 2019 годов и планируются к запуску в 2025 и 2027 годах.