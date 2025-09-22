Азербайджан является стабильной и надёжной страной для инвестиций. Об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, выступая на I Азербайджанском Международном Инвестиционном форуме (AIIF-2025) в Баку, подчеркнув, что главным условием для успешных инвестиций является политическая стабильность и предсказуемая среда.

«Азербайджан обладает сильной финансовой базой, макроэкономической и макрофинансовой стабильностью, а также благоприятной бизнес-средой», — отметил он.

Вице-премьер напомнил, что в последние годы международные рейтинговые агентства существенно повысили позиции страны. Так, Fitch и Moody’s подняли рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня, причём оценка Moody’s была проведена по инициативе агентства, без запроса со стороны правительства.

По словам Шарифова, Азербайджан вложил значительные средства в развитие транспортной, портовой, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, а также добился серьёзных успехов в цифровой трансформации. Он заверил, что все инвестиции будут надёжно защищены в дружественной и благоприятной среде, и призвал международных партнёров к совместному строительству будущего, в котором Азербайджан будет играть роль моста между регионами.