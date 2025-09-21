В стокгольмском музее Халльвюль состоялся концерт «Гармония Севера и Востока», посвящённый 140-летию выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Мероприятие было организовано Шведско-азербайджанской ассоциацией при поддержке Госкомитета по делам диаспоры по инициативе пианистки Айнур Меликовой, сообщает «Азертадж».

В концерте приняли участие музыканты из Азербайджана, Италии и Швеции. Прозвучали произведения Гаджибейли, Фикрета Амирова, Арифа Меликова, а также скандинавских авторов, включая Эдварда Грига.

Вечер собрал дипломатов, представителей азербайджанской общины и любителей музыки, подчеркнув культурный диалог Востока и Севера.