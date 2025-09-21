Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Сирии прибыл в США впервые за 58 лет.

Главу государства сопровождает делегация по меньшей мере из четырех министров. Планируется, что визит продлится пять дней. Президент встретится с сирийской общиной в США вечером в воскресенье.

Ожидается, что визит предоставит возможность обсудить восстановление дипломатических отношений между Сирией и США, включая официальное открытие сирийского посольства в Вашингтоне.