Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Le Soir заявила, что вероятность Третьей мировой войны в настоящее время отсутствует, однако мир вошел в период повышенных геополитических рисков.

«Мы не движемся к глобальному конфликту, но живем в крайне опасное время. Я приложу все усилия для сохранения мира и свободы в Европе», — подчеркнула глава ЕК.

Фон дер Ляйен отметила, что радикальные изменения в международной безопасности требуют от стран ЕС решительных действий, включая демонстрацию воли и способности к самозащите, как для союзников, так и для потенциальных противников.