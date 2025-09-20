Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Руанды Полем Кагаме.

«Безусловно, мы всегда активно сотрудничаем в рамках Организации Объединенных Наций и оказываем друг другу взаимную поддержку», — отметил также глава государства.

Он также отметил, что Руанда и Азербайджан являются хорошими партнерами и друзьями. Страны совместно участвуют в различных международных организациях и всегда поддерживаем друг друга.

«Во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Руанда всегда поддерживала нас», — отметил глава государства.