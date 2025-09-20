Премьер-министр Армении на сегодняшнем съезде правящей партии признал противоречия между своим заявлением 2019 года о том, что «Карабах – это Армения», и нынешними мирными договоренностями. Он объяснил это «разными моделями патриотизма».

По его словам, в 2019 году он «был патриотом единственной существовавшей модели», навязанной советской империей, которая призывала «искать Родину вне Армении». Пашинян подчеркнул, что Советский Союз таким образом превратил армянский народ в «инструмент великодержавных амбиций».