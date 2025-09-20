Министерство обороны РФ отрицает сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии.

«Три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», – заявили в ведомстве.

При этом агентство Reuters утверждает, что получило от ВС Швеции несколько фотографий МиГ-31, нарушивших воздушное пространство Эстонии.

Трамп, комментируя инцидент, заявил, что ему не нравится эта ситуация и что «это может быть большой проблемой».