Президент США Дональд Трамп объявил, что примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября.

«Я рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября. Мы работаем с президентом над многими торговыми и военными сделками, включая крупномасштабную покупку самолетов Boeing, важную сделку по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно. Президент Эрдоган и я всегда имели очень хорошие отношения. С нетерпением жду встречи с ним 25-го числа!», — написал президент США в соцсети Truth Social.