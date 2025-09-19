Бюро по туризму Азербайджана приняло участие в выставке Luxury Travel Mart (LTM), прошедшей с 17 по 19 сентября в Астане и Алматы.

Как сообщили в Государственном агентстве по туризму, в ходе B2B-встреч представители Азербайджана провели переговоры с более чем 30 туристическими компаниями и туроператорами из Казахстана и Узбекистана. На встречах обсуждались перспективы сотрудничества, а также были презентованы возможности страны в сегменте люксового туризма.

По данным агентства, за восемь месяцев текущего года Азербайджан посетили 69 332 гражданина Казахстана и 37 718 граждан Узбекистана. Это на 19% и 28% больше соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Рост туристических потоков во многом обеспечивают прямые авиарейсы AZAL, Air Astana, FlyArystan и Uzbekistan Airways, соединяющие Баку с Алматы, Астаной и Ташкентом. Эти маршруты способствуют не только увеличению взаимных визитов, но и укреплению туристических связей между странами.