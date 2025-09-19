В Баку в ближайшем будущем будут созданы платные зоны для движения автотранспорта.

Соответствующее положение закреплено в указе президента Азербайджана о мерах по совершенствованию автомобильного движения.

Кабинету министров поручено в течение ближайших трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по организации таких зон, а также определить размер платы за въезд автомобилей.

Кроме того, в Азербайджане создается Целевой Бюджетный Фонд «Общественный транспорт».

В него будут поступать часть дорожного налога с бензина, дизеля и сжиженного газа, а также платежи за въезд автомобилей в платные зоны Баку.