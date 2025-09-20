Предложение лидера Партии Националистического Движения Турции Девлета Бахчели о «создании альянса Турция-Россия-Китай» против американо-израильской коалиции, бросающей вызов всему миру, вызвало широкий резонанс. Тем более что Турция никогда в истории не состояла в союзе ни с Россией ни с Китаем. Однако мировые реалии стремительно меняются, и государства, которые до вчерашнего дня были соперниками, становятся партнёрами, а государства, которые были партнёрами — соперниками или даже врагами. Об этом Minval Politika заявил руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

«Тем не менее трудно представить себе союз Турции с Россией и Китаем. Конечно, отношения Турции с США и Европейским союзом непростые, а разрушение Израилем Газы и пассивное наблюдение Вашингтона усилили антизападные настроения в турецких политических кругах и обществе. Но является ли альтернативой этому союз Турции с Россией и Китаем? Насколько этот союз отвечает интересам Турции, члена НАТО? Диалог Анкары с Москвой и Пекином в последние годы расширился, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие во встрече Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Китае», — отметил политолог.

По его словам, Девлет Бахчели предложил вывести это сотрудничество на более высокий уровень. Союз Турции с Россией и Китаем означал бы, что Анкара поддерживает агрессивную войну России против Украины. Если Москва и Пекин станут союзниками, Анкара не сможет делать заявления вроде «Россия не должна нарушать территориальную целостность Украины».