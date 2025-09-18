Посольство Азербайджана в Австрии совместно с действующим при диппредставительстве Культурным центром провели в Дунайском парке Вены музыкально-художественную программу, приуроченную к Дню национальной музыки и 140-летию Узеира Гаджибейли.

В мероприятии приняли участие местные официальные лица, дипломаты, представители международных организаций и азербайджанская диаспора.

Посол Азербайджана Ровшан Садыгбейли рассказал о значительном вкладе Узеира Гаджибейли в национальную музыку и общественную жизнь. Заместитель Генерального секретаря ООН Гада Вали отметила впечатляющую оперу «Лейли и Меджнун», а член Венского городского парламента Аслыхан Бозатемур подчеркнула символическое значение памятника композитору в Дунайском парке.

Замдиректора Культурного центра Эльгюн Нифтали рассказал о новаторских идеях Гаджибейли в азербайджанской музыкальной культуре и анонсировал осеннюю постановку музыкальной комедии «Аршин мал алан» на немецком языке.

В завершение концерта Фарид Фейзуллаев (скрипка) и Родриго Самано (виолончель) исполнили произведения Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева и классических композиторов.

