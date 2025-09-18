Во Франции правоохранительные органы задержали 181 участника протестов против планируемого сокращения расходов на социальные нужды. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на МВД республики.

В Париже задержан 31 человек, а 22 получили ранения, среди которых 11 полицейских и один журналист. Всего по стране прошло около 700 акций протеста.

Ранее МВД сообщило, что в манифестациях приняли участие более 500 тысяч человек, в то время как ведущий французский профцентр «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) оценил число протестующих более чем в 1 миллион человек.