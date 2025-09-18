Закрытие границы Польши с Беларусью может нанести тяжелый удар по торговым связям Евросоюза с Китаем, пишет Politico со ссылкой на отраслевых экспертов.

В публикации отмечается, что речь идет о железнодорожном маршруте, по которому перевозится до 90% грузов между ЕС и Китаем. Его блокировка грозит значительными экономическими потерями не только для Брюсселя и Пекина, но и для самой Польши.

Несмотря на возможный ущерб для торговли, польские власти пока не намерены менять курс. По данным Politico, в нынешних условиях Варшава предпочла безопасность логистике и не планирует открывать границу с Беларусью.