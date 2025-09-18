Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело операцию против организованной группы, занимавшейся онлайн-азартными играми через социальные сети.

В результате действий полиции в Баку были задержаны 10 человек, включая руководителей группы Нихата Велиева (2002 г.р.) и Алтая Аскерли (2001 г.р.).

Следствие установило, что преступники через Instagram-страницы под названиями «TT», «Admiral», «Bir-iki», «Gold» и другими вовлекали граждан в азартные игры на нелегальных зарубежных сайтах «Fast Loto365» и «CHCPlay».

Для сокрытия своей деятельности они использовали SIM-карты иностранных операторов и номера, зарегистрированные на подставных лиц. В арендованных квартирах, служивших офисами, были изъяты телефоны, электронные устройства, более 50 мобильных номеров и около 500 банковских карт, приобретённых у граждан за вознаграждение.

По данным МВД, оборот группы превысил 10 млн манатов. Часть доходов Велиев и Аскерли переводили в криптовалюту и отправляли за границу.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, предпринимаются меры по задержанию остальных участников сети.

