Комиссар Европейского союза по вопросам расширения Марта Кос посетила Агдам, где наблюдала за операциями по разминированию. Ей сообщили, что в период оккупации Армения установила на азербайджанских территориях большое количество мин, из-за которых после Отечественной войны сотни человек стали жертвами.

По данным азербайджанской стороны, на освобожденных землях уже очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов значительные площади. В завершение визита Кос присутствовала при обезвреживании мин путем их подрыва.