Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Бишкек принял участие во встрече глав правительств стран ОТГ с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Как сообщает Кабмин Азербайджана, Жапаров приветствовал участников первой встречи премьер-министров/вице-президента Организации тюркских государств.

Али Асадов передал Садыру Жапарову приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Премьер также затронул актуальные вопросы, стоящие на повестке дня стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.