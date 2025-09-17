Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия ведет работу над созданием собственного аналога системы спутниковой связи Starlink. По его словам, проект предусматривает разработку отечественного терминала, который обеспечит независимость страны в сфере спутникового интернета.

«Скоро у нас будет создан свой терминал Starlink. В обязательном порядке надо делать и свое спутниковое устройство», — подчеркнул Баканов в эфире «Соловьев Live».

Таким образом, Россия планирует создать систему, которая позволит обеспечить устойчивую и защищённую спутниковую связь без зависимости от зарубежных решений.