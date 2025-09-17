Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об утверждении «Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы».

В распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, в целях усиления борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией, а также обеспечения устойчивости системных и комплексных мер, осуществляемых в этой сфере, постановляю:

1.Утвердить «Государственную программу по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы» (далее – Государственная программа).

2.Кабинету Министров Азербайджана:

2.1.осуществлять координацию и контроль за исполнением мер, предусмотренных в Государственной программе;

2.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Азербайджана:

3.1.осуществлять мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в Государственной программе;

3.2.раз в год информировать президента Азербайджана о состоянии исполнения мер, предусмотренных в Государственной программе.