В период с 2019 по 2024 годы правоохранительные органы Азербайджана существенно усилили борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

За это время было выявлено 47863 факта нарушений, говорится в Государственной программе по борьбе с наркоманией на 2025–2030 годы.

К уголовной ответственности привлечены 39002 человека, включая 510 иностранцев. Среди них 37978 мужчин и 1024 женщины.

Согласно программе, предусмотрено усиление оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Также среди целей Госпрограммы указаны предотвращение незаконного оборота наркотиков и распространения наркомании путем просвещения с использованием возможностей современных информационных технологий; совершенствование наркологической службы и укрепление ее материально-технической базы; разработка программ психологической поддержки для лиц, страдающих от наркотической зависимости; применение новых методов лечения и реабилитации лиц, страдающих наркоманией; совершенствование нормативно-правовой базы в этом направлении.