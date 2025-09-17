Еврокомиссия планирует 19 сентября представить 19-й пакет санкций против России, сообщает Handelsblatt со ссылкой на дипломатические источники.

Под новые ограничения попадут российские банки, энергетический сектор и «теневой флот». Кроме того, в связи с требованиями США ЕС намерен усилить давление на Китай и Индию, крупнейших покупателей российской нефти, включив в черный список банки и НПЗ из этих стран, но без введения пошлин, на чем настаивал Вашингтон.

Также Евросоюз планирует установить единые правила ограничения выдачи виз российским гражданам. Изначально представление пакета санкций было запланировано на 16 сентября, однако его перенос связан с решением ЕК расширить меры.