Федеральное агентство Россотрудничество в неполном 2025 году потратило на программы для иностранцев 412 миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем в 2024-м, сообщает «Важные истории». По оценке издания, это рекордная сумма с 2012 года.

Большая часть средств — 357,3 миллиона рублей — была направлена на главную программу агентства «Новое поколение», целью которой является расширение сети лояльных молодых активистов, журналистов, блогеров, ученых и бизнесменов за рубежом. Для сравнения, в 2024 году на программу потратили почти в три раза меньше — 127,8 миллиона рублей.

Помимо этого, Россия увеличила траты на продвижение русского языка за границей. Если в 2024 году на государственную программу «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом» выделили 500 миллионов рублей, то в 2025-м — уже 1,8 миллиарда.