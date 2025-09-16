Официальный Дамаск попросил Анкару отложить любые военные операции в Сирии, чтобы дать возможность вести переговоры, сообщил источник Reuters. Турция согласилась предоставить обучение и боеприпасы сирийской армии, восстанавливаемой президентом Аш-Шараа.

«Срок, по сути, – до конца года», – отметил чиновник. По его словам, Дамаск считает, что Трамп дал Турции свободу действий для решения курдской проблемы безопасности.

Напомним, что 10 марта власти Сирии объявили о подписании соглашения об интеграции SDF (отряды народной самообороны) в государственные институты. Несмотря на официальные заявления о готовности выполнять договоренности, на практике SDF подает противоречивые сигналы.