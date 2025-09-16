В Сабирабадском районе задержан Араз Гараев, подозреваемый в краже денежных средств и ювелирных изделий из дома жителя села Моранлы.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, злоумышленник незаконно проник в дом своего родственника и похитил ювелирные украшения стоимостью 2 500 манатов, а также сейф, в котором находились 39 500 манатов и $12 000.

По информации ведомства, значительную часть похищенных средств Гараев потратил, а на часть денег приобрел легковой автомобиль.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.