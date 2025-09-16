При подготовке проектов сводного и государственного бюджетов Азербайджана на 2026 год расчетная цена нефти марки Azeri Light установлена на уровне $65 за баррель.

Эта цифра будет использоваться в качестве базового показателя при формировании доходов и расходов бюджета, сообщает Министерство финансов.

Следует напомнить, что в текущем году расчетная цена Azeri Light для бюджета составляла $70 за баррель, что на $5 выше уровня, заложенного на 2026 год.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2026 год прогнозируются на уровне 38 миллиардов 423 миллионов манатов, расходы — 41 миллиард 548,6 миллионов манатов. Оба показателя превысят утверждённые прогнозы на 2025 год: доходы — на 0,2%, расходы — на 0,3%.

В проекте бюджета также предусмотрен дефицит в размере 2,3% от ВВП, что составляет 3 миллиарда 125,6 миллиона манатов. Это на 2,4% больше в годовом выражении.