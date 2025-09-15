Болгарское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России Элеонору Митрофанову и вручило ей письменный демарш в связи с инцидентом с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в воздушном пространстве Польши, сообщили в МИД Болгарии.

В заявлении отмечается, что болгарские власти осуждают нарушение воздушного пространства Польши и выражают «солидарность своему союзнику и партнеру». Аналогичная позиция была озвучена и по поводу инцидента с нарушением воздушного пространства Румынии российским БПЛА 13 сентября.