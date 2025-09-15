В Азербайджане расширяется список лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию.

В связи с этим предлагается внести изменения в закон «О медицинском страховании». Проект документа обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

В проекте отмечается, что в соответствии с действующим законодательством застрахованными считаются граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца в стране, а также взятые под опеку Представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане.

Предлагаемые изменения предусматривают, что к числу застрахованных, кроме лиц, находящихся под опекой Представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане, будут также добавлены иностранцы и лица без гражданства, отбывающие наказание в виде лишения свободы на определённый срок или пожизненного заключения (за исключением содержащихся в исправительных учреждениях общего типа).