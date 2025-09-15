15 сентября исполняется 107 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Османская Турция, несмотря на свое тяжелое положение, для восстановления территориальной целостности Азербайджана направила сюда Кавказскую Исламскую Армию во главе с Нуру Пашой. Несмотря на протесты европейских стран по поводу вступления турецких войск в Азербайджан, в августе-сентябре 1918 года Османская Турция не пренебрегла братской помощью и не оставила в беде нашу страну.

Она с достоинством выполнила свою историческую миссию. С успешным завершением 15 сентября османскими турками освободительной миссии, с освобождением Баку от оккупантов, был внесен братский вклад в дело становления государственности Азербайджана. После грандиозной и исторической победы столица правительства Азербайджанской Народной Республики 17 сентября была перенесена из Гянджи в Баку. Османская армия во время операции по освобождению Баку потеряла 1 130 солдат.

10 сентября 1918 года Нуру паша берет непосредственно на себя руководство по освобождению Баку. Приказом Нуру паши от 10 сентября 1918 года ликвидируется командование Восточным фронтом и принадлежащая ему Северная группа, передвижение всех соединений на фронте непосредственно поручается командованию Кавказской исламской армии.

В приказе от 13 сентября 1918 года, направленном сражающимся дивизиям командованием Кавказской исламской армии, сообщалось, что 14 сентября в 02:00 начнется наступление на Баку.

Для участия в решительном наступлении на Баку собираются примерно восемь тысяч османских солдат и до семи тысяч человек местных азербайджанских сил.

В два часа ночи пятая Кавказская дивизия начинает продвигаться в направлении железной дороги Гейбат-Баладжары.

В три часа ночи захватывается первая линия обороны Баку, в шесть часов – вторая линия.

Готовившийся к бою враг уничтожается артиллерийским огнем. 56-й полк, ставший главным героем наступления, захватывает стратегические высоты и, преследуя врага, продвигается вперед. 15-й полк занимает Баладжарские склоны, а входивший в этот полк Маштагинский отряд захватывает Сабунчи, народные добровольцы — станцию Кешля. Уклоняясь от непосредственного столкновения, армяне завязывают бои в городских кварталах и домах, словно хотят повторить мартовскую резню.

14 сентября генерал Денстервиль и правительство диктатуры Центрокаспия, бакинские комиссары покинули Баку.

15 сентября в Гяндже в первом номере газеты «Азербайджан» публикуются новости об освобождении Баку: «Телеграмма командующего Кавказской исламской армией Нуру паши Азербайджанской Демократической Республике: «Бисмиллахир рахманир рахим! В начале 09:00 15 сентября 1918 года город Баку освобожден частями нашей героической армии».

После освобождения Баку Кавказской исламской армией 17 сентября правительство Азербайджанской Демократической Республики переехало из Гянджи в Баку. Таким образом, в Азербайджане начинается основной этап государственного строительства.

18 сентября стоящие вокруг города части Кавказской исламской армии входят в Баку. Азербайджанские тюрки, являющиеся настоящими хозяевами города, тепло встречают победоносную армию как спасителя.

Таким образом, была обеспечена независимость Азербайджана и положен конец господству армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.

В военной операции по освобождению Баку погибли 1132 солдата Кавказской исламской армии.