В Китае семейный спор о том, как назвать новорожденного сына, привел к разводу. Об этом сообщает Oddity Central.

Супруги, поженившиеся в 2023 году, год спустя стали родителями мальчика. Однако сразу после его рождения они не смогли договориться об имени ребенка. Каждый из родителей настаивал на своем варианте и отказывался уступить.

В течение года пара предпринимала попытки самостоятельно зарегистрировать документы в органах ЗАГС и даже обращалась в больницу, но им отказали, так как процедура требует согласия обеих сторон и предоставления оригиналов документов.

В итоге ребенок остался без свидетельства о рождении, прописки и обязательных прививок, что нарушало его права. Народный суд нового района Пудун вмешался в ситуацию и обязал родителей в кратчайшие сроки оформить необходимые документы.

Поскольку спор продолжался даже вокруг хранения оригиналов бумаг, суд временно взял их на хранение, а затем передал матери для завершения регистрации. Суд подчеркнул, что дети не должны становиться «разменной монетой» в семейных конфликтах.