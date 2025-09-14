В Великобритании 81-летнего миллиардера и бывшего финансиста Мишеля де Карвальо лишили водительских прав за превышение скорости. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл еще в январе: камеры зафиксировали, что бизнесмен ехал со скоростью 80 км/ч на участке дороги с ограничением 64 км/ч. Нарушение стало уже четвёртым в его истории вождения.

В сентябре де Карвальо попытался оспорить решение в магистратском суде. Он заявил, что лишение прав создаст «исключительные неудобства» не только для него, но и для его пожилых соседей, которых он регулярно возил в магазин и церковь.

Миллиардер также отметил, что не может пользоваться обычными такси или сервисами Uber по соображениям безопасности. Однако суд не принял эти доводы и оставил решение в силе.