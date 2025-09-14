На таможенном посту «Джульфа» Главного управления таможни Нахчывана обнаружена крупная партия марихуаны общим весом 63 кг, сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Автомобиль с грузом полимера этилена прибыл из Исламской Республики Иран и следовал транзитом через Азербайджан в Турцию. При проверке с использованием рентгеновской установки на мониторе были выявлены подозрительные изображения, после чего груз подвергли детальному досмотру.

В ходе проверки в 30 мешках груза было найдено особо крупное количество наркотического средства, тщательно спрятанное от таможенного контроля.

По факту проводится расследование.

