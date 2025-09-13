В сети появилось видео, на котором зафиксировано перемещение пусковых установок оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской области. Авторы публикации предполагают, что техника двигалась вблизи границы с Польшей.

Кадры, опубликованные телеграм-каналом Clash Report, показывают колонну из нескольких пусковых установок, передвигающихся по трассе.

«Российские вооруженные силы якобы развернули ракетный комплекс «Искандер» на трассе в Калининградской области, рядом с границей с Польшей», — отмечается в заметке.