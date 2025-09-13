Председатель КНДР Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое», посчитав их слишком западными, и призвал заменить их на отечественные. Об этом сообщает The Sun.

Так, туристическим гидам, принимающим гостей из России и Китая на курорте Вонсан, поручено избегать англицизмов, популярных на Западе и в соседней Южной Корее.

Так, слово «гамбургер» необходимо заменять на dajin-gogi gyeopppang (двойной хлеб с фаршем), а «мороженое» — на eseukimo. Караоке-машины, широко распространенные в Южной Корее, должны именоваться «машинами для экранного сопровождения».