Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему председателю оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Левану Хабеишвили обвинение в публичных призывах к свержению власти. Об этом заявил на брифинге прокурор Бека Квициани, передает ТАСС.

«На основании полученных доказательств Левану Хабеишвили также предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии, что означает публичные призывы к свержению государственной власти. Обвиняемый с июня 2025 года в телеэфирах и с помощью социальных сетей систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и говорил о конкретных дате и месте», — сказал прокурор.

По его словам, Хабеишвили был задержан 11 сентября. Изначально его обвиняли в обещании дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. В частности, по версии прокуратуры, бывший председатель партии предлагал полицейским, которые откажутся от исполнения своих обязанностей и передадут ему информацию, в том числе секретную, $200 тысяч. Прокуратура Грузии обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для политика.

Кроме того, 11 сентября вместе с Хабеишвили был задержан член оппозиционной «Коалиции за перемены», бывший генпрокурор страны Муртаз Зоделава. Ему изначально инкриминировались попытки перепрятать телефон Хабеишвили, который должны были изъять правоохранители в качестве улики. Зоделаве предъявили обвинение по статье «Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти» УК Грузии, однако позже его дело переквалифицировали на статью «Воспрепятствование осуществлению судопроизводства или расследования». Для него в суде прокуратура будет просить освобождения под залог в качестве меры пресечения.