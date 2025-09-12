В Канаде произошёл курьёзный случай: полиция арестовала мужчину за вождение в нетрезвом виде детского игрушечного автомобиля.

По данным NDTV, задержанным оказался Каспер Линкольн, который катался на миниатюрном джипе по обочине ремонтируемой дороги, а затем выехал на открытую проезжую часть. В соцсетях распространились фотографии, на которых Линкольн в солнцезащитных очках управляет машинкой, а рядом идёт его друг.

Мужчина объяснил полиции, что «позаимствовал» игрушечный автомобиль у соседа ради развлечения. Однако проверка показала, что его водительская лицензия была приостановлена, а тест на алкоголь оказался положительным. В результате Линкольну предъявили обвинение в вождении в состоянии опьянения, арестовали и назначили штраф, который он собирается оспаривать.

Представитель полиции сержант Крис Кларк отметил, что несмотря на комичность ситуации, она представляла реальную угрозу. По законам Канады любое транспортное средство, приводимое в движение чем-либо, кроме мускульной силы, считается автотранспортным, а значит, к нему применяются те же правила.