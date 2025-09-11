В Азербайджане задержаны двое иностранцев за кражи на борту самолета.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Согласно информации, сотрудники Управления полиции на воздушном транспорте задержали иностранных граждан — 45-летнего Ван Хонга и 43-летнего Чжоу Лонггена.

По данным следствия, подозреваемые, пользуясь невнимательностью пассажиров, похищали деньги и ценные вещи из ручной клади. После этого они клали на место украденного купюры меньшего номинала или из других стран, чтобы пассажиры не заметили пропажу во время полета.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.

