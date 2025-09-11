Певица Алла Пугачёва, вспоминая о своём знакомстве с заместителем главы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, призналась, что теперь он сильно изменился и она его «не узнаёт».

«С Димой [Медведевым] и Светой я дружила. Мне они очень нравились. Дмитрий Анатольевич сегодня другой человек. Я такого не знаю. Так же, как и от Владимира Владимировича, я такого не ожидала», — сказала певица.

Говоря о ситуации в российском обществе, Пугачева осудила доносы, назвав их «грибком страны». По ее словам, это позорно и разрушительно.

«Родилась при доносчиках, и живу, оказывается, при доносчиках. Это грибок страны, где появляются доносчики, надо очищать это. Это ужасно, отвратительно и позорно», — рассказала Пугачева

Артистка подчеркнула, что трагедия войны уже унесла множество жизней и сломала судьбы, а вернуть людей невозможно.

Она отвергла обвинения в том, что ее взгляды «оплачены извне»

«Надо молиться на мир, а не смаковать войну», — добавила Пугачева

Она заявила, что всегда готова защищать родину, но для нее неприемлемо, когда гибнут люди. По ее словам, она долго не представляла жизни без России, но сейчас вынуждена это принять.

«Я предатель? А что я предала? Я давно сказала, что могу покинуть родину, которую очень люблю, только в одном случае — если родина меня предаст. А она меня предала. Но меня не предают миллионы поклонников, и в России, и в других странах», — сказала артистка.