Катар резко отреагировал на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинившего Доху в «укрывательстве террористов». В МИД страны назвали слова Нетаньяху безрассудными и заявили, что переговоры с ХАМАС велись по инициативе США и Израиля при международном посредничестве.

В ведомстве считают, что таким образом Нетаньяху хочет «оправдать трусливое нападение», а также «явные угрозы нарушения государственного суверенитета в будущем».

В Дохе сообщили, что вместе с партнерами будут работать над тем, чтобы «обеспечить привлечение Нетаньяху к ответственности и положить конец его безрассудным и безответственным действиям».