Россияне с недоверием относятся к мессенджеру Max. Согласно опросу ExtremeScan, 47% россиян избегают установки мессенджера Max, 11% сомневаются, а скачать его готовы лишь 34%.

Несмотря на обязательную предустановку Max на новые устройства и блокировку звонков в Telegram и WhatsApp, пользователи продолжают отдавать предпочтение иностранным сервисам: WhatsApp — 59%, Telegram — 35%, Max — всего 9%.

Мессенджер собирает широкие личные данные пользователей и передает их госорганам, включая ФСБ и МВД, что вызывает опасения у граждан. Более половины пользователей VPN считают меры Роскомнадзора ограничением свободы.

Бета-версию Max представили в марте 2025 года, а с июня платформа стала национальным мессенджером, с обязательным переходом для российских чиновников и бюджетников и активной рекламной кампанией среди населения.