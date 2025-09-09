Заместитель министра дошкольного и школьного образования Узбекистана Сардор Раджабов сообщил, что подготовительные группы для 6-летних детей будут включены в структуру начальной школы. Это позволит сблизить национальную систему с международными стандартами и устранить барьеры для поступления в зарубежные вузы.

Сейчас выпускники из Узбекистана вынуждены проходить годичные foundation-курсы, теряя время. После перехода на 12-летку они смогут поступать напрямую.

Согласно анализу, в 85% стран — лидеров PISA-2022 школьное образование длится 12 лет. В Узбекистане новая модель предполагает: 1 год подготовки, 4 года начальной школы, 5 лет базового и 2 года среднего образования.

Для внедрения реформы планируется внести поправки в законы «Об образовании» и «О дошкольном образовании».