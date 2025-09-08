Оператор мобильной связи «Nar» сохраняющий позицию самого доступного в стране, продолжает поддержку долгосрочных социальных инициатив. В 2024–2025 учебном году компания наградила десять абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах в вузы, особыми призами. В рамках проекта, реализованного при поддержке Информационного агентства Modern.az, победителям были вручены золотые номера, смартфоны и баланс в размере 700 AZN.

На церемонии награждения присутствовали известные государственные и общественно-политические деятели, а также представители СМИ, которые поздравили самых успешных абитуриентов года. Участники «Umid Var» Инклюзивного творческого объединения и Общественного союза «Дети Азербайджана» представили музыкальные и танцевальные номера. Их выступления, как и особое внимание «Nar» к инклюзивности в социальных проектах, были тепло встречены гостями мероприятия.

Генеральный директор «Nar» Гуннар Панкке выступил на церемонии, поздравил студентов и пожелал им успехов в будущем: «Это достижение открывает не только двери университетов, но и новые возможности и горизонты мышления. Мы в «Nar» уверены, что поддержка образования — это самая ценная инвестиция в будущее нашей страны».

На протяжении почти 10 лет эта ежегодная инициатива подтверждает особое внимание «Nar» к развитию образования. Более подробную информацию о социальных проектах компании, направленных на поддержку образования, можно найти здесь.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.