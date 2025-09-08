В Калининградской области найдено обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей. По данным российских СМИ, речь идёт об Алексее С., возглавлявшем «К-Поташ Сервис» с октября 2022 года.

Тело мужчины обнаружили утром под мостом у посёлка Солнечное, рядом лежал буксировочный трос. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Компания «К-Поташ Сервис», учредителями которой являются структуры из Нидерландов и Кипра, ранее оказалась в центре скандала: запуск рудника в посёлке Нивенское неоднократно переносился. Проект срывался из-за протестов местных жителей и технических проблем, а старт добычи откладывается с 2021 года.