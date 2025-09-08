С 1 января 2026 года в Узбекистане можно будет оформлять уникальные номера с оригинальной комбинацией букв и цифр — до шести символов. Допустимы имена, названия городов и другие слова.

Выдачей займётся ГУП «Узавтомотобелги», а реализовываться номера будут через электронные аукционы. Они не должны дублировать уже существующие или противоречить закону и морали.

На улицах страны вскоре могут появиться автомобили с номерами SARVAR, AZIZA или BUXORO.

Спрос на «красивые» знаки в Узбекистане традиционно высок: в июне номер 10 777 ZZZ был продан на аукционе за рекордные 1,5 млрд сумов (более $122 тыс.), превысив стартовую цену в восемь раз.