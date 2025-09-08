Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял представителей Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору, находящийся с визитом в стране. Об этом МИД Азербайджана.

«В ходе встречи отмечена историческая значимость обсуждений, проведенных 8 августа текущего года в Вашингтоне с участием президентов Азербайджана и США и премьер-министра Армении, а также подписанных документов. Подчеркивалось, что эти соглашения не только вносят вклад в региональный мир и прогресс, но и открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношений», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.