В Турции подросток совершил вооруженное нападение на полицейский участок, погибли двое правоохранителей. Турецкие СМИ сообщают, что инцидент произошел в районе Балчова провинции Измир.

Согласно информации, 16-летний подросток использовал длинноствольное оружие. В результате нападения погибли двое полицейский, один тяжело ранен.

На место происшествия оперативно прибыли многочисленные бригады скорой помощи и спецподразделения полиции. Силы безопасности уже оцепили территорию вокруг полицейского участка. Правоохранительные органы ведут операцию по поимке нападавшего.