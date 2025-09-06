Вашингтонская элита пытается добиться насильственной смены власти в Венесуэле. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на венесуэльские СМИ, об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

«В Вашингтоне используют ложную повестку для того, чтобы обвинить Венесуэлу в производстве запрещенных веществ. Это грязный голливудский сценарий для оправдания нападения на страну», — сказал Мадуро.

«США делят парней на плохих и хороших, при этом плохие — всегда латиноамериканцы, а хорошие — всегда американцы», — добавил он.

В то же время, по словам Мадуро, если американцы атакуют Венесуэлу, они совершат большую ошибку.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нанесения ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.