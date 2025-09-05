Сегодня, 5 сентября, в ходе судебного разбирательства в Бакинском военном суде были оглашены показания Левона Балаяна предварительному следствию, а также другие относящиеся к нему документы.

Согласно показаниям Балаяна, он отправился на «военную службу» в январе 1995 года и до 1998 года служил солдатом в воинских частях, расположенных в городах Шуша, Ханкенди и Ходжалы, номера которых он не помнит. В этот период ему был выдан автомат АКС-74. В воинских частях, где он служил, были размещены произведенные в Российской Федерации тяжелые боевые танки Т-55 и Т-72, а также боевые машины пехоты – БМП-1 и БМП-2. Он отметил, что один из «высокопоставленных командиров» Левон Мнацаканян (также обвиняемый, в настоящее время находится под арестом — ред.) часто приезжал в воинские части, чтобы проверить боеготовность.

20 сентября 2020 года Балаян был принудительно призван «военным комиссариатом» города Ханкенди на «службу» в составе «вооруженных сил» и в первые дни 44-дневной войны, то есть с 27 сентября по 2 октября, участвовал в боях в составе вооруженного формирования на дислоцированной в районе поселка Суговушан «3-й линии обороны». Батальон, в котором он служил, назывался «Алаша».

В ходе предварительного следствия Балаян сказал, что 1 мая 2023 года присоединился к одному из вооруженных формирований, созданных и финансируемых Рубеном Варданяном на некогда оккупированных территориях Азербайджана. С того времени он получал ежемесячную заработную плату в размере 170 тысяч драмов, то есть 700 долларов США, которая перечислялась на карту банка под названием «Арцахбанк» (действует в Армении – ред.). 20 сентября того же года был задержан азербайджанскими военнослужащими.